Придніпровська залізниця за 9 місяців перерахувала до бюджетів понад 2 млрд грн

Придніпровська залізниця (ПрЗ) за 9 місяців 2012 року перерахувала до бюджетів різних рівнів і у цільові фонди соціального страхування 2,034 млрд грн — на 3% більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомляє ПрЗ, зокрема, до держбюджету дорога направила 865,740 млн. грн, зокрема ПДВ — 654,614 млн. грн, до місцевих бюджетів — 333,755 млн. грн.

Внески до державних цільових фондів соціального страхування становили 834,392 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року ПрЗ заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш як 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.