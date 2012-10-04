У вересні кількість доменних імен e домені .UA збільшилося на 14% - до 688 тис.

У вересні 2012 року загальна кількість доменних імен e домені .UA збільшилfся майже на 14% в порівнянні з вереснем 2011 року і сягнула 688 тис. Про це повідомили УНІАН у компанії «Хостмастер».

Чисельність доменних імен другого рівня становить 14,4 тис. (зростання – на 16,81%). Решта доменних імен – третього рівня, для реєстрації доступний 61 публічний домен: 54 географічних і 7 загального призначення.

Найпопулярніший публічний домен com.ua налічує 262,9 тис. доменних імен (15,4%). Серед географічних доменів найбільшу популярність має домен столиці kiev.ua, в якому делеговано 62,1 тис. доменних імен (9%).

За даними «Хостмастера», майже 90% доменних імен використовуються, тобто мають IP-адресу.

Загальна кількість кирилічних доменних імен за місяць збільшилася на 0,5% у порівнянні з серпнем, до 16,59 тис., з них у домені com.ua налічувалося понад 9 тис. кирилічних доменних імен, у kiev.ua – 3,8 тис., в in.ua – близько 1,5 тис.

Послуги реєстрації доменів у доменах .UA, .com.ua, .kiev.ua надають 186 реєстраторів. Частка ринку, яку контролюють п'ять найбільших реєстраторів, становить 54,71%.

Довідка УНІАН. ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду – надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA і публічних доменів у ньому.