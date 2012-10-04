«МТС Україна» не виключає продажу своєї мережі стільникового зв'язку стандарту CDMA

Оператора мобільного зв'язку «МТС Україна» не виключає в майбутньому продажу своєї мережі стільникового зв'язку стандарту CDMA, в якій надаються послуги широкосмугового доступу в Інтернет («МТС Коннект 3G»). Про це повідомили УНІАН в компанії з посиланням на гендиректора компанії Івана Золочевського.

Він відзначив, що на сьогоднішній день послуга «МТС Коннект 3G» фактично досягла свого насичення. І хоча ця послуга повністю виконує свої функції і влаштовує компанію за своїми показниками, проте в найближчі декілька років «навряд чи варто чекати якогось значного її розвитку».

Послуга, за словами І.Золочевського, радше є нішевою і тому, «якщо знайдеться гіпотетичний покупець, ми будемо готові продати йому цей бізнес», - сказав І.Золочевський.

При цьому він відзначив, що як варіант може бути розглянута пропозиція здати мережу в аутсорсинг або використовувати спільно, як це роблять багато міжнародних компаній.

Сьогодні в CDMA-мережі компанії встановлено близько 600 базових станцій, у зоні покриття мережі перебуває 360 населених пунктах по всій Україні, в т.ч. всі обласні центри.

Довідка УНІАН. ПрАТ «МТС Україна» обслуговує більш як 19,1 млн. абонентів мобільного зв'язку стандарту GSM. Виручка компанії за 2011 рік становила 9,1 млрд гривень. «МТС Україна» - 100% дочірня компанія ВАТ «Мобільні Телесистеми» (Росія).