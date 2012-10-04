Білорусь і Росія домовилися про авіаперельоти між столицями

Мінськ. Авіакомпанії Білорусі і Росії домовилися виконувати по п'ять щоденних рейсів на лінії Мінськ-Москва в зимовому розкладі 2012-2013 років (з 31 жовтня до кінця березня).

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомили в Міністерстві транспорту і комунікацій Білорусі за результатами переговорів двох країн.

«Призначеними перевізниками є авіакомпанія «Белавіа» і ВАТ «Аерофлот». Сторони домовилися продовжити роботу з лібералізації повітряного сполучення, зокрема в рамках Єдиного економічного простору. З цією метою найближчим часом відбудеться тристороння зустріч Росія-Казахстан-Білорусь», - зазначили в Мінтрансі Білорусі.

За інформацією Мінтрансу Білорусі, переговори авіаційної влади Білорусі і Росії щодо частоти польотів пройшли 3-4 жовтня в Москві. Білоруську делегацію на переговорах очолював начальник департаменту з авіації Мінтрансу Білорусі Вадим Мельник.

Раніше міністр транспорту і комунікацій Білорусі Анатолій Сивак заявив, що виступає за повне скасування обмежень щодо авіаперевезень між Росією і Білоруссю, проте білоруській стороні для реалізації цього наміру потрібен час на модернізацію парку Національної авіакомпанії «Белавіа».

Нагадаємо, конфлікт навколо авіасполучення Москва-Мінськ почався наприкінці березня цього року. Його причиною стала кількість рейсів на цьому маршруті: російська сторона наполягала на їх збільшенні до п'яти, білоруська — на паритеті з чотирьох рейсів. Плани Росії збільшити кількість польотів у Мінську розглядали як спробу одержати перевагу на білоруському ринку авіаперевезень. Білоруська сторона також заявляла, що організація п'ятого рейсу до Росії їй економічно невигідна.

У свою чергу росіяни наголошували, що чинна між Росією і Білоруссю угода про повітряне сполучення застаріла і не відповідає домовленостям про загальноекономічний простір, а також не відповідає нормам Митного союзу.

У квітні Росія і Білорусь домовилися, що кожна сторона виконуватиме по п'ять авіарейсів на день між Москвою і Мінськом у літній період. Такий порядок почав діяти з 27 квітня.