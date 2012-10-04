На Придніпровській залізниці вдалося запобігти крадіжкам вантажів і майна на 575 тис. грн

Працівники воєнізованої охорони Придніпровської залізниці за січень-вересень 2012 року запобігли 427 крадіжкам вантажів і майна залізниці на суму 575 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПрЗ.

За крадіжки затримано 432 людини.

Зокрема, на станції Запоріжжя-вантажне розкрадачі намагалися вкрасти майже 100 метрів залізничних рейок на суму більш як 33 тис. грн.

29 вересня на станції Пологи Запорізької дирекції залізничних перевезень оперативна група стрілецько-пожежної команди запобігла крадіжці 30 метрів кабелю зі зварювального апарату. Затримано безробітного громадянина, якого разом із вкраденим майном передали у лінійний відділ міліції.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш як 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш ніж 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.