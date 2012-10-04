У Дніпропетровську відкрилася фотовиставка про розвиток українського транспорту

У фойє головного залізничного вокзалу Дніпропетровська вперше відкрилася пересувна фотовиставка, присвячена розвитку українського транспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, на стендах із логотипами ЄС розміщено фотографії найбільших вітчизняних інфраструктурних об'єктів, модернізованих останнім часом. Організатором пересувної фотовиставки виступає Проект Європейського Союзу «Підтримка імплементації транспортної стратегії України».

«Україна заявила про свій намір інтегруватися в Євросоюз. Це, зокрема, означає, що ми повинні перейти на європейські стандарти роботи залізничного транспорту щодо швидкісного руху, за якістю обслуговування пасажирів, за доступом людей з обмеженими можливостями до об'єктів інфраструктури. Виставка допоможе пасажирам більше дізнатися, що у нас зроблено в цьому напрямі і до чого потрібно прагнути», - повідомив журналістів начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот.

Що стосується ПрЗ, за його словами, найближчим часом у Сімферополі відкриється новий термінал, який з'єднає головний і приміський залізничні вокзали. «У цьому терміналі буде все за європейськими стандартами. Крім того пасажири-інваліди не відчують тут ніякого дискомфорту», - уточнив начальник ПрЗ.

Експерт проекту ЄС «Підтримка імплементації транспортної стратегії України» Дайва Вілкяліте, презентуючи пересувну фотовиставку, відзначила, що її ідея дуже проста – комунікація між пасажирами і працівниками транспорту.

«Україна в 2010 році прийняла стратегію розвитку транспорту до 2020 року, яка передбачає оновлення річкових і морських портів, аеропортів, автодоріг, залізниці і створення комфортних умов для безпечних, комфортних і швидких подорожей. Від цього стане легше не тільки вашій країні, яка є найважливішим транспортним коридором ЄС, але й сусідам по Європі», - підкреслила Д.Вілкяліте.

Вона також нагадала, що ЄС у рамках Проекту «Підтримка імплементації транспортної стратегії України» виділив 65 млн. євро.

Після місячного перебування у Дніпропетровську пересувна фотовиставка експонуватиметься в залах очікування шести найбільших залізничних вокзалів України – Запоріжжя, Харкова, Одеси, Львова, Донецька і Києва.