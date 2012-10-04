Для поїздок з пересадкою або «туди-назад» планується запровадити один квиток

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), з метою скорочення витрат, планує запровадити оформлення єдиного проїзного документа на одному бланку для поїздок з однією пересадкою, а також в напрямі «туди-назад».

Як повідомляє прес-служба «Укрзалізниці», проект відповідних змін у нормативно-правову базу вже розроблено фахівцями адміністрації залізничного транспорту.

«Запровадження єдиного проїзного документа дасть пасажирам змогу здійснювати поїздку з пересадками за одним бланком проїзного документа, що зменшить витрати, адже пасажир платить комісійний збір за продаж проїзного документа тільки один раз, як за одну поїздку», - повідомляє прес-служба з посиланням на фахівців Головного пасажирського управління «Укрзалізниці».

Також планується впровадження бонусної системи при продажу проїзних документів. Планується, що накопичені бали можуть бути використані як оплата. Принцип роботи і перелік бонусів будуть визначені окремим нормативним документом.

Довідка УНІАН. Наказом №170 Міністерства інфраструктури України визначено 13 різних календарних періодів, які впливатимуть на вартість проїзду.

Вартість квитка і плацкарти коригується на коефіцієнти за календарними періодами і днями тижня.

Так, на четвер і суботу встановлено зниження вартості проїзду на 10% від базової вартості, а на п'ятницю і неділю - підвищення на 10%.

При оформленні квитка на електропоїзди Інтерсіті + у напрямі «туди і назад» застосовується знижка у розмірі 10% від вартості проїзду.