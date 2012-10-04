Кількість користувачів Facebook перевищила мільярд

Кількість користувачів Facebook, які відвідують найпопулярнішу соціальну мережу мінімум раз на місяць, перевищила мільярд осіб, заявив засновник компанії Марк Цукерберг в ефірі одного з американських каналів.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, що цитує Цукерберга, за час існування мережі ці користувачі встигли поставити 1,13 трильйона позначок «Like» (“подобається”), завантажити 219 мільярдів фотографій і 17 мільярдів разів позначити своє місцезнаходження.

Придумана в 2004 році соціальна мережа, за словами її засновника, і далі завойовуватиме ринок, поповнюючи базу користувачів.

Зростання мережі, яка навесні 2012 року здійснила первинне розміщення акцій на Нью-Йоркській біржі, вітатиметься інвесторами. Вони, повідомляє Бі-Бі-Сі, бажають побачити не тільки збільшення кількості користувачів, а й підвищення вартості акцій компанії, які за останні кілька місяців впали в ціні з 38 доларів за штуку до 22 доларів.

Інвестори також чекають активної присутності компанії на тих ринках, де Facebook поки що не домінує. Це насамперед Китай і Росія, де місцеві соціальні мережі користуються не меншою популярністю. Так, російськомовна мережа в «Вконтакте» налічує більше 300 мільйонів користувачів проти 7 мільйонів регіональних користувачів Facebook. Не випадково пан Цукерберг минулого тижня відвідав Москву, де взяв участь у популярному вечірньому телешоу, провів широко розрекламовану зустріч з прем'єр-міністром Дмитром Медведєвим, а також навідався з несподіваним візитом у місцеву девелоперську компанію.

Довідка УНІАН. Соціальна мережа Facebook, штаб-квартира якої розташована в Каліфорнії, була створена вісім років тому студентом Гарварду Цукербергом. У другому кварталі 2012 року мережа на тлі збільшення витрат, пов'язаних з проведеним IPO і компенсаціями своїм співробітникам, дістала збитки у розмірі 157 млн. дол. порівняно з чистим прибутком у розмірі 240 млн. дол. за аналогічний період 2011 року.

У 2012 році інвестиційні аналітики очікують збільшення виручки Facebook Inc. до 6,1 млрд доларів з 3,7 млрд доларів у 2011 році.