Придніпровська залізниця за 9 місяців збільшила перевезення вантажів на 1,2%

Придніпровська залізниця в січні-вересні 2012 року перевезла майже 87,155 млн тонн вантажів - на 1,2% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.

Як повідомляє Придніпровська залізниця, за 9 місяців 2012 року магістраль перевезла кам'яного вугілля понад 11,810 млн тонн, коксу - 985,5 тис. тонн, флюсів - 2,570 млн тонн, руди залізної і марганцевої - 47,63 млн тонн, у тому числі на експорт - 19,377 млн тонн.

Крім того, Придніпровська залізниця завантажила чорних металів - 10,317 млн тонн, будівельних вантажів - 4,631 млн тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - 2,203 млн тонн, цементу - 909,3 тис. тонн зерна - 935,5 тис. тонн, граншлака - 1289000 тонн, хімікатів - 994,9 тис. тонн, продовольчих товарів - 467,1 тис. тонн.

Обсяги перевезень зерна за звітний період виросли щодо 9 місяців минулого року на 20,6% - до понад 1 млн тонн.

Основними маршрутами перевезень зернових вантажів в поточному році є відправка зерна на експорт через порти та припортові станції Одеської та Придніпровської залізниці: Мекензієві Гори, Одеса-Порт, Миколаїв-Вантажний, Хімічна-експорт, Гладківщіна.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб.

Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринок понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промислові зв'язку вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла більше 215 млн тонн вантажів та більше 87 млн ​​пасажирів, що відповідає рівневі 2010 р.