Придніпровська залізниця збільшила обсяги літніх перевезень пасажирів на 2,6%

Придніпровська залізниця в червні-вересні 2012 року перевезла понад 9,655 млн пасажирів, що на 2,6% більше аналогічного показника минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

З них 5,818 млн осіб перевезено у внутрішньодержавному сполученні, понад 2,733 млн - у міждержавному і близько 1,105 млн осіб - в місцевому сполученні.

У сезон масового відпочинку помітно збільшився пасажиропотік у кримському напрямку. Зокрема, протягом червня-вересня на Південне узбережжя Криму магістраль перевезла понад 3,489 млн пасажирів, що на 189 тис. осіб більше, ніж за аналогічний період 2011 року.

За цей же період з Криму залізничники вивезли понад 3,437 млн пасажирів, що на 92,1 тис. пасажирів більше проти аналогічного періоду минулого року.

Для повного забезпечення вивезення пасажирів з Криму, Придніпровська залізниця у цьому році призначала 6 додаткових поїздів сполученням Сімферополь - Київ, Сімферополь - Дніпропетровськ і Севастополь - Дніпропетровськ.

Протягом червня-вересня 2012 року в середньому за добу магістраль перевозила близько 105 тис. пасажирів проти 102,2 тис. за той же період минулого року. Пік пасажирських перевезень у цьому році припав на липень - 115, 4 тис. пасажирів.

Для зручності пасажирів в сезон масового відпочинку в Криму працювали 7 пересувних кас. У травні - вересні вони реалізували 10 тис. 454 квитків проти 10 тис. 137 за аналогічний період 2011 року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших ланок залізничного транспорту України. Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб.

Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкові та 4 морські порти, нафтовий термінал станції Азовська. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла більше 215 млн тонн вантажів та більше 87 млн ​​пасажирів, що відповідає рівневі 2010 р.