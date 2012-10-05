Майновий комплекс аеропорту «Херсон» передано у комунальну власність

Херсонська обласна рада своїм рішенням передала цілісний майновий комплекс аеропорту «Херсон» у комунальну власність в управління КП «Херсонські авіалінії».

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення облрада ухвалила вчора, 4 жовтня, на сесії.

Як повідомив, виступаючи на сесії, губернатор області Микола Костяк, на першому етапі планується використовувати аеродромний комплекс. Регулярних рейсів поки що не буде, але можливість приймати і відправляти літаки з'явиться незабаром. Залучати ж авіакомпанії для регулярних пасажирських перевезень будуть на наступному етапі розвитку підприємства.

«На сьогодні, згідно з експертизою робочої групи з Кабінету міністрів України, КП «Аеропорт Херсон» має статус аеродрому. Але поки що ми шукаємо інвестора, і будемо вкладати гроші у розвиток цього стратегічно важливого для Херсонської області об'єкта і добиватися надання йому статусу аеропорту. Чекаю в короткі терміни від головного фінансового управління ОДА пропозицій. Для нас аеропорт – це питання № 1», - підкреслив губернатор.

Також М.Костяк поінформував депутатів, що обласна влада готова виділити 2 млн грн, а інвестор, якого поки що не названо, вкладе ще 1 млн грн.

При цьому губернатор заявив, що розраховує, що літаки почнуть злітати і сідати в аеропорту «Херсон» вже до кінця поточного року.

За словами директора КП «Херсонські авіалінії» Ярослава Агафонова, відновити роботу херсонського аеропорту справді можна вже через 3-4 місяці.

"Зараз тривають ремонтні роботи на території аеродрому, відновлюємо покриття злітної смуги, стернової доріжки і перону. На сьогодні сформований штат персоналу з числа фахівців аеродромної служби, охорони та електропостачання. Щоб почати роботу аеропорту, необхідно сертифікувати аеродром і службу авіаційної безпеки. Найближчим часом уже будуть підготовлені документи на сертифікацію. Всі ці заходи, в умовах стабільного фінансування, можна провести за 3-4 місяці", - повідомив Я.Агафонов.

Також керівник аеропорту відзначив, що на першочергові заходи з відновлення роботи аеропорту необхідно близько 2 млн грн. Далі планується заміна світлосигнальної системи злітно-посадочної смуги, що коштуватиме близько 7 млн грн. Я.Агафонов вважає, що саме від цього заходу залежить можливість цілодобового прийому літаків.

Довідка УНІАН. Херсонський аеропорт мав сертифікат аеродрому класу В, а злітно-посадочна смуга була в змозі забезпечити прийом і відправлення повітряних суден класу ТУ-154 і легших повітряних суден для здійснення вантажно-пасажирських авіаперевезень. Пропускна спроможність аеровокзального комплексу – 400 пасажирів на годину. Пропускна спроможність прикордонного пункту – одночасне оформлення одного пасажирського лайнера місткістю до 100 пасажирів і одного вантажного авіасудна місткістю до 30 тонн.

Відповідно до Ухвали Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року №668-р Херсонському аеропорту надано статус міжнародного і відкрито пункт постійного пропуску через державний кордон.

Проте з 1 квітня 2008 року в ТОВ “Аеропорт Херсон” закінчився термін дії сертифіката експлуатанта цивільних аеродромів. Аеропорт не приймає літаки з 2007 року.

У липні поточного року Одеський апеляційний господарський суд залишив без змін рішення Господарського суду Херсонської області, яким задоволено позов заступника прокурора області і повернуто Херсонській обласній раді цілісний майновий комплекс обласного комунального підприємства «Аеропорт Херсон» вартістю 4,1 млн. грн.

Майно аеропорту в листопаді 2005 року було приватизоване у формі спільного підприємства Херсонської облради і київського концерну "Титан". Проте з 2006 року учасники СП розпочали судові суперечки з приводу своєї участі у підприємстві і поділу його майна.