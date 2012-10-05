Придніпровська залізниця відновила графік руху «Столичного експресу» Дніпропетровськ-Київ

Придніпровська залізниця (ПрЗ) з 1 жовтня 2012 відновила графік руху швидкісного потяга № 166/165 «Столичний експрес» Дніпропетровськ-Київ.

Як повідомляє ПрЗ, «Столичний експрес» знову вирушає о 06.30 з Дніпропетровська і прибуває до Києва о 12.23 (час у дорозі - 06.00). З Києва потяг иврушає о 16.04 і прибуває до Дніпропетровська о 22.06 (час у дорозі - 06.02).

Нетривалі зміни в розкладі руху «Столичного експресу» з 20 вересня 2012 року були пов'язані з комплексом робіт на ділянці Київ-Московський - Миронівка, коли потяг слідував довшим шляхом через Фастів і Білу Церкву.

Нагадаємо, Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує найближчим часом запустити на напрямку Київ-Дніпропетровськ швидкісні міжрегіональні електропоїзди «Український експрес» категорії Інтерсіті+.

У порівнянні з нинішнім «Столичним експресом» «Український експрес» перебуватиме в дорозі на годину менше.