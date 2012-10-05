У потягу «Донецьк-С.Петербург» для жителів Куп’янська вводиться спеціальний вагон

Південна залізниця з 7 жовтня встановлює змінний трафарет у плацкартному вагоні №10 (місця з 1-го по 52-ге) потяга №144 «Донецьк-С.Петербург» для станції Куп’янськ-Вузловий.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Південної залізниці.

«Це означає, що пасажири можуть купувати квитки зі станції Куп’янськ-Вузловий у зарезервований (повністю виділений тільки для них) вагон за 45 діб до відправлення потяга», - повідомляє прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, з 13 жовтня вводиться змінний трафарет для станції Куп’янськ-Вузловий у плацкартному вагоні №7 у складі потяга №126/125 сполученням «Луганськ-Київ».

Довідка УНІАН. Потяг № 144 Донецьк-С.Петербург курсує через день, відправлення з Донецька у непарні числа, прохід по станції Куп’янськ-Вузловий у парні числа о 7:02 ÷ 7-37, Москва-Пас.-Курська у непарні числа о 1-36 ÷ 1-52, прибуття до С.Петербурга у непарні числа о 10-22.