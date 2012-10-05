На українсько-молдовському кордоні відкрито два залізничні пункти пропуску

Відкрито два пункти пропуску на українсько-молдовському кордоні поблизу населених пунктів Фрікацей і Слобідка Одеської області для міжнародного залізничного вантажопасажирського сполучення з постійним і цілодобовим режимом функціонування.

Про це повідомили УНІАН ув Південному територіальному управлінні Держприкордонслужби України, уточнивши, що «пункти відкрито за розпорядженням уряду України від 3 жовтня поточного року».

Зараз на кордоні з Республікою Молдова функціонують 43 пункти пропуску, зокрема 36 автомобільних і 8 залізничних.

Нагадаємо, залізничні та прикордонні відомства України, Республіки Молдова, Литви і Грузії здійснюють вантажопасажирські перевезення на маршруті Балтійське море - Чорне море з використанням потяга комбінованого транспорту «Вікінг» і чинних залічнично-поромних переправ.