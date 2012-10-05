Держпідприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» за січень-вересень 2012 року збільшив обслуговування пасажирів на 9% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 6,691 млн осіб.

Як сказано в повідомленні аеропорту, кількість рейсів «Борисполя» за 9 місяців 2012 року становить 77,115 тис., у тому числі 38,57 тис. рейсів - на відправлення і 38,545 тис. рейсів - на прибуття.

Аеропорт а січні-вересні 2012 року збільшив обробку вантажів на 10% - до 24,326 тонн, обробку пошти на 3% - до 4,016 тонн.

У вересні 2012 року послугами аеропорту «Бориспіль» скористалися близько 903,6 тис. пасажирів - на 5% більше, ніж у серпні 2011 року. Аеропорт обслужив 9,179 тис. рейсів, обробив 2,459 тис. тонн вантажів і 472 тонни пошти.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований в 29 км від Києва. Він обслуговує понад 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Це єдиний аеропорт України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» в 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% порівняно з 2010 роком - до 8 млн чоловік.

У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн осіб, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2, 7 тис. тонн.