В Україні більше половини інтернет-користувачів роблять покупки онлайн

Згідно з дослідженням компанії «Лабораторія Касперського», на сьогоднішній день 55% українських інтернет-користувачів роблять покупки онлайн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії «Лабораторія Касперського».

Згідно з повідомленням, сьогодні близько 39% опитаних щодня працюють з банківським рахунком на ПК, а 29% і 17% відповідно здійснюють платежі через планшети і смартфони. Зростаюча популярність систем онлайн-банкінгу спонукає кібер-шахраїв придумувати все нові і нові способи відбирання грошей з електронних рахунків користувачів. Це означає, що в майбутньому з'явиться ще більше шкідливих програм для крадіжки фінансової інформації.

Вже зараз користувачі досить часто зыштовхуються з кіберзагрозою при здійсненні онлайн-транзакцій. Наприклад, у всьому світі 29% респондентів зізналися, що в результаті відкриття поштового вкладення їхній комп'ютер був інфікований. У 26% інтернет-користувачів у процесі інтернет-шопінгу відбувався редірект на сумнівні сайти, де пропонувалося залишити дані своєї банківської карти. А 16% і зовсім самі вводили особисті або фінансові дані на підозрілих веб-сторінках.

Як зазначив директор з маркетингу «Лабораторії Касперського» Олександр Єрофєєв, навіть дотримуючись усіх правил інтернет-безпеки, «далеко не завжди ефективно покладатися на власні сили», набагато надійніше використовувати спеціальні захисні технології. На його думку, знизити ризик витоку даних до мінімуму допоможе спеціалізоване ПО. При цьому необхідно враховувати, що традиційні антивірусні технології забезпечують тільки базовий захист, в той час як в Мережі регулярно з'являються нові модифікації шкідників. Тому захист комп'ютера повинен бути комплексним, здатним забезпечити безпеку фінансових даних на всіх етапах зберігання та передачі. Крім антивіруса потрібні засоби пошуку вразливостей, перевірки достовірності посилань, блокування шкідливих веб-скриптів і спливаючих вікон, захисту даних від перехоплення, а також віртуальна клавіатура для боротьби з кейлоггер.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка компанії перевищила 612 млн дол.