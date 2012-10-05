У КМДА обіцяють, що скоро завершиться будівництво швидкісного трамвая до Троєщини

Будівництво лінії швидкісного трамваю на Троєщині перебуває на завершальній стадії.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на КП «Київтранспарксервіс».

Більшість трамвайних зупинок на лінії готові і повністю оздоблені. Освітлюватимуть платформи люмінесцентні лампи. Перед запуском швидкісного трамваю на зупинках встановлять турнікети, через які пасажири потраплятимуть на платформи.

Рух потягів пролягатиме вздовж магістральної вулиці Бальзака до станції кільцевої міської електрички «Райдужна». Вагони рухатимуться за двома маршрутами: №4 - від околиці Троєщини (вул. Милославської) та №5 (від вул. Сабурова).

Планується, що на маршрути запустять нові вагони київського виробництва, які мають низьку підлогу у середній частині вагону, що дозволяє безперешкодно користуватися ними людям з обмеженими фізичними можливостями.

У трамваях швидкісної лінії будуть встановлені електронні зчитувачі проїзних квитків, які одночасно матимуть функцію компостування разових талонів. З цією метою будуть випущені спеціальні паперові квитки для механічної або електронної валідації при оплаті одноразової поїздки. Вони міститимуть елементи захисту для електронної перевірки дійсності (валідності), а також електронного компостування та кількаразового використання. Для зручності пасажирів буде створено також єдиний комбінований квиток, яким одночасно можна буде оплатити проїзд у трамваї та міській електричці.

Також зазначається, що для зручності пасажирів будуть збудовані перехідні мости й аркові переходи над трамвайними коліями.

Як повідомляв УНІАН, у березні ц.р. голова Київської міськдержадміністрації Олександр Попов підписав розпорядження про термінове виконання робіт з реконструкції з добудовою трамвайної лінії у систему легкового рейкового транспорту на житловому масиві Троєщина. Йдеться про трамвайну лінію від вулиці Милославської до пересадочного вузла на міську кільцеву електричку.

Першу та другу черги будівництва мали завершити до кінця травня.

Окремим розпорядженням КМДА було створено штаб з координації дій із будівництва трамвайної лінії, який очолив заступник голови КМДА Михайло Кучук.