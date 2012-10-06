У Китаї тисячі робітників заводу, де складають iPhone 5, влаштували страйк

Тисячі робітників заводу компанії Foxconn у Китаї, де ведеться складання смартфонів iPhone 5, влаштували страйк через неналежні умови праці, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на CNN.

За даними правозахисної організації China Labor Watch, робітники заводу Foxconn у Чженчжоу висловили таким чином своє обурення проти суворих вимог з боку менеджменту до виробництва нових смартфонів компанії Apple. Організація China Labor Watch базується у США, проте стежить за дотриманням умов праці у китайських компаніях.

Протест розпочався після того, як робітники заводу одержали більш суворі інструкції, що вимагають точність у підгонці деталей до два сотих міліметра. За словами правозахисників, співробітники заводу не могли складати iPhone 5 за такими стандартами через особливості дизайну, а більшість учасників протесту займалися контролем якості iPhone 5.

Компанії Foxconn і Apple не прокоментували ситуацію. За даними видання Cnet, на заводі Foxconn у Чженчжоу працюють близько 190 тисяч людей.

Foxconn є головним постачальником компонентів для корпорації Apple, зокрема, на її фабриках складаються популярні пристрої iPhone і iPad.

Окрім Apple, Foxconn здійснює контрактне виробництво для таких компаній, як Microsoft, Nintendo, Canon, Sony.

Усього на заводах компанії на материковій частині Китаю працюють понад мільйон людей.

Заводи групи Foxconn неодноразово потрапляли у поле зору ЗМІ у зв'язку зі скаргами робітників на погані умови праці і випадками самогубств серед співробітників.

Минулого місяця Foxconn закрила одну зі своїх китайських фабрик в Тайюані, де раніше 2 тисяч працівників були втягнуті в масову бійку, в результаті якої постраждали близько 40 осіб.