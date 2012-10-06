У порт Одеси зайшов один з найкращих круїзних лайнерів Європи

Сьогодні в Одеський морський торговий порт зайшов один з найкращих круїзних лайнерів Європи - RMS Queen Elizabeth. Стоянка судна триватиме до 18.00.

Як повідомляють у порту, RMS (Royal motor ship - «королівське судно») Queen Elizabeth став третім судном британської компанії Cunard Line, яке носить ім'я Королеви Єлизавети.

Теплохід 2010 року спорудження. Його довжина 294 м, він має 12 палуб і виконаний у стилі плавучих палаців ХХ століття.

На борту судна є танцювальний майданчик площею 300 кв. м для проведення Королівських бальних танців, клуб «Британіка», де проводяться тематичні вечори британських зірок естради, учених і літераторів.

Крім того на судні розміщено сад Lounge і дворівневий ресторан просто неба з скляним розсувним куполом на випадок негоди, а також тенісний корт, поле для крокету і приватні тераси на верхній палубі.

Queen Elizabeth може прийняти 2092 людини. На судні 1046 кают, з яких 71% - з балконами. Середня вартість круїзу становить близько 3 тисяч доларів.

Довідка УНІАН. Одеський порт – один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований у північно-західній частині Чорного моря на перетині торгових шляхів Сходу і Заходу, які історично склалися. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна довжиною до 300 м, з осіданням до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти більш як 18 млн тонн сухих і 25 млн тонн наливних вантажів на рік.