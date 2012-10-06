У центрі Житомира тролейбус з пасажирами в'їхав у будинок
11:31, 06 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
0
Вчора близько 23.25 у центрі Житомира тролейбус з пасажирами в'їхав у будинок, зачепивши дерево.
Як повідомила УНІАН керівник Відділу громадських зв’язків УМВС України у Житомирській області Алла Ващенко, постраждало троє людей.
Тролейбус перед перехрестям раптово різко повернув вліво і в'їхав у житловий 5-поверховий будинок.
"В аварії постраждало троє пасажирів тролейбуса. Вони отримали легкі тілесні ушкодження, медики надали їм невідкладну допомогу",- уточнила А.Ващенко.
За даними керівника прес-служби Управління ДАІ у Житомирській області Миколи Яцкевича, водій тролейбуса пояснює аварію технічною несправністю машини.
Правоохоронцями проводиться перевірка.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter