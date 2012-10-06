Через держкордон з Молдовою відкрили два пункти пропуску

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження 743-р «Про відкриття пунктів пропуску через державний кордон». Про це повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Згідно з цим нормативно-правовим актом, відкриваються 2 пункти пропуску через державний кордон з Республікою Молдова для міжнародного залізничного вантажно-пасажирського сполучення з постійним і цілодобовим режимом функціонування - «Слобідка» та «Фрікацей».