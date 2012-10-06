Компанія Foxconn владнала суперечки зі складальниками iPhone

Компанія Foxconn Technology Group, на заводах якої в Китаї збирають продукцію Apple, у тому числі новий iPhone 5, спростувала повідомлення про припинення виробництва через страйк тисяч співробітників, передає агентство Рейтер.

Раніше низка західних ЗМІ передала з посиланням на базовану в Нью-Йорку китайську правозахисну організацію China Labor Watch про те, що напередодні на заводі Foxconn в місті Чженчжоу (провінція Хенань) від 3 до 4 тисяч робітників влаштували страйк на знак протесту проти неналежних умов праці.

Зокрема, вони виступали проти посилення контролю за дотриманням якості продукції, а також проти того, що їх примушували працювати в так званий "золотий тиждень", який є в Китаї святковим.

Як повідомили агентству Рейтер представники Foxconn Technology Group, страйку, який би призвів до припинення виробництва, не було. Однак 1 і 2 жовтня відбулися дві "окремі" сутички між складальниками продукції і тими, хто стежить за її якістю. Обидва інциденти врегулювали, наголошують у повідомленні.

"Всі повідомлення про те, що був страйк, некоректні. Виробництво на зупинялося ні на цьому, ні на іншому заводі Foxconn", - цитує Рейтер повідомлення компанії.

Foxconn є головним постачальником компонентів для корпорації Apple, зокрема, на її фабриках виробляють популярні пристрої iPhone і iPad. Крім Apple, Foxconn здійснює контрактне виробництво для таких компаній, як Microsoft, Nintendo, Canon, Sony. Всього на заводах компанії на материковій частині Китаю працюють більше мільйона осіб.

Заводи групи Foxconn неодноразово потрапляли в поле зору ЗМІ у зв'язку зі скаргами робітників на погані умови праці та випадками самогубств серед співробітників.

У вересні Foxconn закрила одну зі своїх фабрик в Тайюані, де раніше 2 тисячі працівників влаштували масову бійку, в результаті якої постраждало близько 40 осіб.