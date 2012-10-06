Азарову сподобалися швидкісні потяги Крюківського заводу

Швидкісні поїзди, розроблені Крюківським вагонобудівним заводом, мають прекрасну перспективу. Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Глава Уряду зазначив, що під час недавньої робочої поїздки в Полтавську область він мав можливість оглянути цей швидкісний потяг і навіть проїхатися на ньому: «Поїзд мені дуже сподобався. Я думаю - це хороша перспектива».Микола Азаров сказав, що після того, як будуть завершені всі необхідні експлуатаційні випробування, можна буде приступити до серійного виготовлення вагонів.«Ми будемо купувати ці поїзди», - заявив прем'єр-міністр.

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