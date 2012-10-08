На Донеччині з початку року ДАІ виявила понад тисячу несправних маршруток

На Донеччині з початку року співробітники ДАІ виявили 1025 технічно несправних пасажирських автобусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Відділі по зв'язках з громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області.

Згідно повідомлення, з початку року співробітниками ДАІ в Донецькому регіоні кожен автобус, мікроавтобус було перевірено як мінімум 2-3 рази, а за випуск на лінію технічно несправних автобусів на ІТП (інженерно-технічних працівників) було складено 134 адміністративних протоколи за ст. 128 ККоАП.

Під час перевірки технічного стану автобусів і мікроавтобусів при перевезенні пасажирів співробітники ДАІ перш за все звертали увагу на справність аварійного виходу, правомірність установки газової апаратури, додаткових місць для сидіння, установки багажників і зчіпних пристроїв для буксирування причепів.

У ДАІ констатували, що в цілому на сьогоднішній день на території області зареєстровано 1176 суб'єктів підприємницької діяльності, які надають послуги з перевезення пасажирів автомобільним транспортом на маршрутах загального користування, з кількістю понад 6 тисяч одиниць транспорту.