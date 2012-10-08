Проект правил судноплавства у Керченській протоці доопрацюють до весни 2013 року

Міністерство інфраструктури України планує доопрацювати з урахуванням норм міжнародного права проекти правил судноплавства у Керченській протоці і положення про взаємодію в Керченській протоці Центру регулювання руху суден "Керч" (Україна) і Центру регіональної системи керування рухом суден Керченської протоки (РФ) до весни 2013 року.

Як повідомляє прес-служба відомства, відповідне рішення українсько-російська змішана комісія з морського судноплавства прийняла на своєму третьому засіданні в Києві 3 жовтня.

Згідно з повідомленням, доопрацювання проектів документів доручено експертам, які повинні надати свої пропозиції вже до наступного засідання українсько-російської змішаної комісії, яке пройде у Росії в квітні-травні 2013 року.

«Що стосується співпраці у сфері судноплавства в Чорному морі, учасники обговорили представлений українською стороною проект меморандуму між Міністерством інфраструктури України і міністерством транспорту РФ про обмін інформацією національних систем моніторингу судноплавства в регіоні Чорного моря», - наголошується у повідомленні відомства.

Також повідомляється, що з метою виконання домовленостей, досягнутих під час 11-го засідання підкомісії з питань транспорту Комітету з питань економічного співробітництва українсько-російської міждержавної комісії, сторони також надали один одному інформацію про можливість спільного використання Річкових інформаційних систем України і Росії.

«Досягнуто також домовленості про проведення у листопаді поточного року спільної наради служб, що відповідають за безпеку судноплавства в Азовському морі і організацію регулювання руху суден у льодову кампанію 2012-2013 рр., за участю представників прикордонних і митних служб», - сказано в повідомленні.

На засіданні комісії українську делегацію очолював директор департаменту державної політики у галузі морського і річкового транспорту Міністерства інфраструктури України Володимир Севрюков, російську - директор департаменту державної політики у галузі морського і річкового транспорту міністерства транспорту РФ Костянтин Пальников.

Як повідомляв раніше УНІАН, Міністерство інфраструктури розробило проект Державної програми розвитку внутрішнього водного транспорту на 2013-2021 роки. На сьогоднішній день розроблено технічне завдання на підготовку проекту відповідного закону.

Основні показники і деталі програми не уточнюються.

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