На Тернопільщині «ВАЗ-2106» зіштовхнувся з «Міцубісі Паджеро»: 2 загинули, 2 - травмовані

На Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло дві людини.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в центрі пропаганди обласного управління Міністерства з питань надзвичайних ситуацій України, у суботу, 6 жовтня на автодорозі біля села Нижні Луб’янки Збаразького району 48-річний водій автомобіля «ВАЗ-2106», житель Тернополя, здійснюючи обгін, допустив лобове зіткнення з автомобілем «Міцубісі Паджеро». Внаслідок ДТП водій автомобіля «ВАЗ-2106» та його 19 пасажирка загинули на місці аварії. Водій та пасажир автомобіля «Міцубісі Педжеро», жителі міста Збараж 1972 та 1993 р.н., з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані до Збаразької районної клінічної лікарні.

Як повідомляють місцеві інтернет-видання, загиблий чоловік разом з невісткою їхав на весілля своєї доньки. Після загибелі дівчини залишився без матері 9-місячний хлопчик.

На місці події працювали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини Територіального управління МНС в області. За допомогою спеціального обладнання вони дістали тіла загиблих з автомобіля «ВАЗ-2106» та звільнили потерпілих з автомобіля «Міцубісі Педжеро».