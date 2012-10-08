"АероСвіт" уклав комерційні угоди з двома авіакомпаніями Північної Європи

Авіакомпанія "АероСвіт - Українські Авіалінії" уклала угоду про взаємне визнання перевізної документації (Interline agreement) з найбільшою скандинавською авіакомпанією Scandinavian Airlines (SAS) і фінським регіональним перевізником Blue1, що входять до групи компаній SAS Group.

Як повідомляє прес-служба «АероСвіту», відповідно до угоди, що набула чинності з 1 жовтня 2012 р., кожна зі сторін одержала право продавати перевезення за маршрутами партнера.

Таким чином, у пасажирів "АероСвіту", які вилітають з Києва до Стокгольма і Копенгагена, з'являється додаткова можливість продовжити переліт широкою мережею маршрутів SAS і Blue1, включаючи рейси в більш як 40 пунктів Данії, Норвегії, Швеції та Фінляндії.

У свою чергу, пасажири з міст Північної Європи дістали доступ до перевезень рейсами "АероСвіту" через Київ до найбільших адміністративних центрів України, до країн СНД, Близького Сходу, Центральної, Південно-Східної Азії та інших регіонів світу.

Крім того, «АероСвіт» повідомляє, що в зимовий сезон він виконуватиме по 4 рейси на тиждень до Копенгагена і Стокгольма, а в період Різдвяних і Новорічних свят компанія збільшить частотність до 5-6 рейсів на тиждень за кожним зі скандинавських напрямів.

Нагадаємо, «АероСвіт» доповнив власну мережу рейсів маршрутами польотів зарубіжних і українських авіакомпаній-партнерів, з якими укладено 25 комерційних угод про спільну експлуатацію (Code-share agreement) повітряних ліній, близько 170 угод про взаємне визнання перевізної документації (Interline agreement) і 55 договорів про застосування спеціальних тарифів (Special prorate agreement).

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, зокрема сім трансконтинентальних безпосадочних повітряних ліній, а також перевозить пасажирів до найбільших міст України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.