У Львові зіштовхнулись легковик і маршрутка: постраждало шестеро людей

У Львові вчора, 7 жовтня, в результаті зіткнення на вулиці Зеленій автомобіля «Dacia Logan» та маршрутного автобуса постраждали шестеро людей, з них двоє дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДАІ у Львівській області, за кермом легкового автомобіля була 29-річна львів’янка. За попередньою інформацією, жінка була неуважною за кермом і на перехресті рівнозначних доріг не пропустила автобус, що наближався праворуч, внаслідок цього сталося зіткнення машин.

„Постраждали жінка-водій та четверо пасажирів автомобіля, серед них – 8-річний хлопчик. Троє пасажирів легковика зараз перебувають у лікарні. Окрім цього, внаслідок ДТП було травмовано 7-річну дівчинку - пасажирку автобуса. У неї діагностували забій голови. Після надання медичної допомоги, дитину відпустили додому”, - інформує прес-служба.