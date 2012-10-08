ПЗ завершує будівництво другого центру обслуговування швидкісних потягів

Південна залізниця завершує капітальну реконструкцію технічної станції Харківської вагонної дільниці № 1 під ремонтний-екіпірувальне депо для швидкісних потягів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), Харківське ремонтний-екіпірувальний депо (РЕД) стане одним з двох центрів з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів, які створюються в пунктах обороту експресів.

Перший такий центр створено в депо станції Дарниця в Києві.

Нові центри (депо) з обслуговування швидкісних міжрегіональних електропоїздів якісно відрізняються від тих, що існують в Україні, - потяг оглядається одночасно на трьох рівнях.

Крім того, РЕД забезпечують сучасні і комфортні санітарно-побутові умови як для працівників, обслуговуючих пересувний склад, так і для працівників допоміжних цехів.

До складу РЕД входять цех, де проходитиме технічне обслуговування, а також адміністративна будівля, де проходитимуть інструктажі бригад потягів і провідників, їх кімнати відпочинку.

Вже виконані загальнобудівельні роботи на першому поверсі, придбано меблі та інвентар для сервісного центру Skoda, встановлено охоронну сигналізацію першого і другого поверхів. Залізничники змонтували і облаштували нову камеру схову форменого одягу для бригад потягів і модуль-медпункт.

Роботу з облаштування РЕД було почато у 2011 році. Технічне обслуговування потягів здійснюється в будівлі ремонтно-екіпірувального депо на 4-х коліях.