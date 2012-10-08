Номерний ресурс «Кримтелу» передадуть іншому оператору

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), передасть номерний ресурс збанкрутілого оператора «Кримтел» (Сімферополь) іншому оператору. Про це йдеться в листі НКРЗІ на адресу Інтернет Асоціації України, який має УНІАН.

Згідно з листом, НКРЗІ, після отримання заяви від ліквідатора компанії «Кримтел» про вилучення номерного ресурсу, безкоштовно запропонує його іншим операторам фіксованого місцевого телефонного зв'язку, які здійснюють ліцензійну діяльність в м.Сімферополь.

Таким чином, йдеться в листі, НКРЗІ робить всі необхідні кроки, щоб в рамках законодавства вирішити проблеми, які виникли у зв'язку з прийняттям власником «Кримтел» рішення «про припинення діяльності компанії шляхом її ліквідації». Як повідомляв УНІАН, з 1 серпня 2012 р. «Укртелеком» розірвав взаємоз'єднання єдиної провідної мережі зв'язку з мережею «Кримтел» у зв'язку із заборгованістю «Кримтел» перед «Укртелекомом» у розмірі 10 млн грн і визнанням «Кримтел» банкрутом. За даними «Кримтел», компанія запропонувала різні способи вирішення проблеми погашення заборгованості: від продажу (передачі) телекомунікаційної мережі та станції до придбання корпоративних прав одного з засновників «Кримтел», який володіє 70% голосів, але «Укртелеком» не реагує на пропозиції.

Водночас, за даними компанії «Укртелеком», ще на початку вересня 2012 року «Укртелеком» направив до «Кримтелу» офіційного листа, в якому, зокрема, висловив свою згоду з пропозицією «Кримтел» щодо опрацювання варіантів погашення заборгованості. Однак відповіді на свій офіційний лист не отримав.

Довідка УНІАН. «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,4 млн абонентів), компанія також є лідером ринку Інтернету (понад 1,4 млн абонентів). Основним акціонером компанії є ТОВ «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%. Дохід компанії (з ПДВ) в 2011 році становив 8039,6 млн грн.

ТОВ "Виробнича компанія "Кримтел" (м. Сімферополь) створено в жовтні 1993 року, спеціалізується на наданні послуг цифрового міського зв'язку в АР Крим, кількість абонентів - 18 тис.