Відбувся перший в історії «комерційний» запуск корабля до МКС

Запуск вантажівки, здійснений з космодрому на мисі Канаверал у Флориді 8 жовтня о 03:35 за київським часом, став першим в історії "комерційним" стартом приватного корабля до Міжнародної космічної станції.

Як повідомляє Lenta.ru з посиланням на офіційний сайт NASA, до МКС відправилася ракета-носій Falcon 9 з космічним кораблем Dragon, розробленим компанією SpaceX.

Відповідно до графіка, Dragon має досягти МКС 10 жовтня. Стиковку апарату зі станцією проведуть астронавт NASA Саніта Уїльямс і японський космонавт Акіхіко Хосі де, які перебувають на ній. Вантажівка доставить на МКС приблизно 450 кг корисного вантажу, зокрема матеріали для проведення 166 наукових експериментів.

Пізніше, наприкінці жовтня, Dragon відстикується від станції, після чого повернеться на Землю і приводниться в акваторії Тихого океану. Вантажівка привезе з МКС матеріали наукових досліджень, а також 230 кг деталей станції.

В цілому контракт між NASA і SpaceX з доставки вантажів на МКС передбачає 12 польотів Dragon до станції. Загальна вартість угоди становить 1,6 млрд дол.

Dragon вже здійснював політ до МКС і успішну стиковку зі станцією в травні 2012 року. Та місія вважалася тестовою і не включала доставку будь-яких важливих вантажів.