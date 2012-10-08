Будівництвом нової гілки метро в Києві зацікавилися корейські компанії

Проектом будівництва четвертої гілки метрополітену у Києві, що був презентований на міжнародному бізнес-форумі Global Project Plaza 2012, зацікавилися корейські компанії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Руслана Крамаренка.

Бізнес-форум проходив у Сеулі (Республіка Корея) з 30 травня по 1 червня.

Він був організований Міністерством інноваційної економіки Республіки Корея і Корейською агенцією зі сприяння торгівлі та інвестиціям (КОТRА).

«Після презентації проекту будівництва четвертої гілки метрополітену декілька компаній висловили бажання брати участь у його реалізації – хтось запропонував свої технології, хтось готовий увійти до проекту як концесіонер, хтось запропонував свої послуги як керуючої компанії. Для нас цікаві всі пропозиції, ми будемо далі відпрацьовувати можливість співпраці. Наприклад, нам цікаві лізингові схеми в експлуатації рухомого складу», – зазначив Р.Крамаренко.

Як нагадали у КМДА, четверта лінія метрополітену дозволить вирішити транспортну проблему для близько 500 тисяч жителів лівобережних районів Києва. Містом вже розроблені техніко-економічні показники. Проектом передбачено будівництво 12 станцій, у тому числі 2 пересадочних вузла.

Рішення про включення проекту будівництва четвертої гілки метрополітену в перелік об'єктів, які потребують залучення інвестицій, було прийнято у грудні минулого року, нагадав Р.Крамаренко.

У лютому було оголошений конкурс з визначення консультанта. Переможцем визнано ВАТ «Федеральний центр проектного фінансування» (Росія). До кінця року компанія надасть Києву дві фінансові схеми будівництва та роботи нового метрополітену. Передбачено, що в квітні наступного року Київрада офіційно затвердить техніко-економічне обґрунтування.

«На червень ми плануємо провести конкурс на визначення приватного партнера та вже в серпні розпочати будівельні роботи», – заявив заступник голови КМДА.