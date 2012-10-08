Придніпровська залізниця з початку року застрахувала 52 тис. співробітників і 32 тис. пенсіонерів

Придніпровська залізниця в рамках добровільного медичного страхування станом на 1 вересня п. р. вже застрахувала понад 52 тис. своїх співробітників і більше 32 тис. пенсіонерів. Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

За цей період страхова компанія «Нафтагазстрах», з якою підприємство уклало договір про добровільне медичне страхування, сплатила медичне лікування в більш ніж 16 тис. страхових випадках, з них у 10 тис. 560 випадках - працівникам магістралі і в 5 тис. 467 - пенсіонерам-залізничникам.

Сума страхових відшкодувань за лікування перевищила 7 млн ​​655 тис. грн (5 млн 114 тис. грн для нинішніх працівників підприємства і 2 млн 541 тис. - для пенсіонерів), ще понад 7 млн ​​561 тис. грн було виплачено на придбання медикаментів.

На Південній залізниці нагадали, що залізниця за свій рахунок сплачує страхові внески за пенсіонерів-залізничників і 50% - за працівників підприємства.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.