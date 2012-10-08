У Києві запрацює новий автобусний маршрут

У Києві з метою поліпшення транспортного обслуговування мешканців житлового масиву Чайка та вулиці Бударіна змінено трасу руху автобусного маршруту № 37, який відтепер подовжено до житлових комплексів без заїзду на спорткомплекс «Чайка».

Водночас КП «Київпастранс» вводить окремий автобусний маршрут № 37-А, який курсуватиме від ст. м. «Святошин» до спортивного комплексу «Чайка», повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Із схемою руху маршруту № 37 зі змінами та нового маршруту № 37-А можна ознайомитись на офіційному веб-порталі київської влади http://kievcity.gov.ua.

Також у КМДА відзначають, що на громадські маршрути 11 жовтня вийдуть 16 нових тролейбусів та 6 нових автобусів: два нових тролейбуси направлять на маршрут № 23 (вул. Туполева – ст. м. Лук'янівська); п’ять – на маршрут № 24 (просп. Свободи – вул. Північна); ще два тролейбуси - на маршрут № 25 (просп. Свободи – ст. м. «Петрівка»); три тролейбуси – на маршрут № 26 (просп. Свободи – ст. м. «Нивки») та ще п’ять – на тролейбусний маршрут № 5 (вул. Білицька – площа Толстого). Ще один тролейбус буде направлений на маршрут № 43, трасу руху якого відновлено до Ленінградської площі в зв'язку із завершенням будівництва транспортної розв’язки в районі моста Патона.

Крім того, три нові автобуси вийдуть на лінію автобусного маршруту № 56 (ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Академмістечко»).