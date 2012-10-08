Працівники ПЗ за 9 місяців виявили понад 900 пошкоджених вагонів

За 9 місяців 2012 року працівники Придніпровської залізниці виявили 933 пошкоджені вантажні вагони, збиток становить майже 4,332 млн грн.

Як повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці, збитки за пошкоджені вагони за станом на 1 жовтня відшкодовані на 96%.

За аналогічний період 2011 року Придніпровська залізниця виявила 884 пошкоджені вагони на суму 2,286 млн грн.

98% пошкоджених вагонів виявлено на промислових підприємствах та у портах.

Найбільша кількість вагонів з початку року було пошкоджено на «АрселорМіттал Кривий Ріг» - 386 вагонів на суму понад 2 млн грн, «Інтерпайп НТЗ» - 52 вагони (246,2 тис. грн), «ДМКД» - 25 вагонів (65 тис. грн), «Євраз Баглійкокс» - 18 вагонів (3, 8 тис. грн) та на інших підприємствах.

У портах за січень-вересень 2012 року було пошкоджено 104 вагони, зокрема, в Керченському морському торговому порту - 57 вагонів, в Бердянському МТП - 28 вагонів, у Феодосійському МТП - 17 вагонів.

Основними причинами пошкоджень вагонів є сходження з рейок - 314 вагонів, з них 200 - на «АрселорМіттал Кривий Ріг», пошкодження при вивантаженні магнітною шайбою -114 вагонів (всі на «АрселорМіттал Кривий Ріг»), порушення технічних умов при навантаженні-вивантаженні - 204 вагони, пошкодження при виконанні маневрових робіт - 130 вагонів.

На Придніпровській залізниці посилено контроль за грошовими надходженнями за пошкоджені вагони, їх простій у неробочому стані, витратами на транспортування пошкоджених вагонів до місця ремонту та експлуатації. За 9 місяців 2012 року ця сума становила 4 млн 454 тис. 813 грн (за аналогічний період 2011 року - 2 млн 493 тис. 760 грн).

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця в січні-серпні 2012 року завантажила 77,646 млн тонн вантажів - на 1,8% більше, ніж у січні-серпні 2011 року.