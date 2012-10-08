"Роза вітрів" почне чартерні польоти зі Львова у Дубай

Авіакомпанія “Роза вітрів” з 14 жовтня розпочне польоти за чартерною програмою на напрямі Львів-Дубай.

Про це УНІАН повідомили в Міжнародному аеропорту "Львів" ім. Данила Галицького.

В авіакомпанії уточнили, що взимку 2012-2013 року «Роза вітрів» планує рейси до Анталії, Хургади, Шарм-Ель-Шейху, Дубай, Ейндховену, Зальцбургу, Киттіли, Куасамо, Ровініємі, Софії, Попраду (Татри).

Зокрема, до кінця 2012 року авіакомпанія планує відкрити рейс до Коломбо (Шрі-Ланка).

Довідка УНІАН. ТОВ «Авіаційна компанія «Роза Вітрів» (Windrose) заснована в 2003 році. Основним видом діяльності є організація і виконання чартерних, корпоративних, туристичних і VIP-авіарейсів.

Базовим аеропортом авіакомпанії є Міжнародний аеропорт «Бориспіль».

Флот авіакомпанії включає 3 власних літака, а також 6 літаків авіакомпаній–партнерів.