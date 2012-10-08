Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-західна залізниця» (ПЗЗ) оголосило тендер на залучення 11 кредитних ліній на загальну суму 726,894 млн грн строком на 1 рік.

Як повідомляється на сайті держзакупівель, зокрема, Південно-Західна залізниця планує відкрити 2 кредитні лінії по 200 млн грн, одну кредитну лінію на 100 млн грн, 3 кредитні лінії по 50 млн грн, дві кредитні лінії по 20 млн грн, 2 лінії по 10 млн грн і одну кредитну лінію на 16894000 грн.

Розкриття тендерних пропозицій заплановано на 8 листопада 2012 року.

Нагадаємо, ПЗЗ раніше повідомила про плани випуску євробондів на 250 млн доларів.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" перебуває у віданні залізниці.

«Південно-Західна залізниця» займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2011 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток на 47,2% в порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн грн.