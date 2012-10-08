Визначено переможців тендеру з днопоглиблення в Одеському порту

Тендер на виконання днопоглиблювальних робіт загальною вартістю понад 204,5 млн. грн в акваторії Одеського порту, де німецька компанія «ГПК-Україна» будує контейнерний термінал, виграли ТОВ «Мебіус Констракшн Юкреін» і ТОВ «Чорноморінвестгруп».

Про це сьогодні повідомили УНІАН в ДП «Одеський морський торговельний порт», уточнивши, що «днопоглиблювальні роботи належить виконати в строк до 2014 року».

Відповідні угоди з будівництва першої черги гідротехнічних споруд на Карантинному молу порту за рахунок штучно створеної території ДП укладені ДП ОМТП за результатами тендеру з компаніями «Мебіус Констракшн Юкрейн» і «Чорноморінвестгруп».

Зокрема, ТОВ «Мебіус Констракшн Юкрейн», заснованому німецькою компанією «Йозеф Мебіус», належить освоїти 129 млн. грн на виконання робіт по влаштуванню операційної акваторії та водних підходів до позначки мінус 14,792 метрів від нуля Балтійської системи висот.

ТОВ «Чорноморінвестгруп» виконає роботи вартістю 75,54 млн. грн із влаштування операційної акваторії та водних підходів до позначки мінус 15,792 метрів від нуля Балтійської системи висот, підсумували в ОМТП.

Довідка УНІАН. Будівництво нового терміналу на Карантинному молу здійснює «ГПК Україна», оператором контейнерного терміналу, розташованого на базі причалів № № 42-43 у Хлібній гавані виступає компанія «Бруклін Київ порт».

У 2011 році «Бруклін Київ порт» перевалив 137,7 тис. TEU, в 2012 році компанія планує збільшити обсяг перевалки на 9,% - до 150 тис. TEU.

За даними «ГПК Україна», потужність нового контейнерного терміналу на Карантинному молу становитиме 600 тис. TEU. Проект передбачає утворення (намив) території площею 19,3 га та днопоглиблення акваторії площею 65 га. Термінал буде включати в себе 2 причали загальною довжиною 650 м і глибиною 15 м, обладнані контейнерними перевантажувачами, відкриті складські майданчики для контейнерів, обладнані козловими пневмоколісними кранами площею 65,19 тис. кв.м, під'їзну автодорогу довжиною 450 м, адміністративно-побутову будівлю і допоміжні, сантехнічні, електротехнічні будівлі та споруди, що обслуговують комплекс.

У перспективі передбачається збільшення проектної глибини контейнерного терміналу до 16 м.

Будівництво на паритетних засадах ведуть Одеський порт та інвестор - компанія "ГПК-Україна", яка виграла відповідний тендер. Загальний обсяг інвестицій компанії «ГПК-Україна» в новий термінал складе 200 млн доларів.

Одеський порт - один з найбільших портів Чорноморсько-Азовського басейну, розташований в північно-західній частині Чорного моря на перетині історично сформованих торгових шляхів Сходу і Заходу. Порт приймає великі круїзні пасажирські судна завдовжки до 300 м, осадкою до 11,5 м. Технічні можливості порту дозволяють обробляти понад 18 млн тонн сухих і 25 млн. тонн наливних вантажів на рік.

ДП «Одеський морський торговельний порт» в 2011 році збільшило переробку вантажів на 3,7% у порівнянні з 2010 роком - до 25,621 млн тонн.