Чистий прибуток «Укрпошти» в 2012 році зросте в 1,5 раза
13:42, 09 жовтня 2012Транспорт/Звя'зок
0
Чистий прибуток ДППЗ «Укрпошта» за підсумками 2012 року становитиме 39 млн грн – на 50% більше, ніж у 2011 році.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила генеральний директор «Укрпошти» Оксана Плотнікова.
За її словами, сукупний дохід підприємства в 2012 році становитиме 3,909 млрд грн, витрати – 3,870 млрд грн.
Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить у сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України.
«Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter