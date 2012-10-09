Рієлтори виступають проти обмеження вартості їхніх послуг

Асоціація фахівців з нерухомості України (АФНУ) виступає проти обмеження вартості їхніх послуг у розмірі 3% вартості об'єкта нерухомості, як пропонується в оновленій редакції законопроекту «Про особливості ведення рієлторської діяльності», розробленого Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив президент АФНУ Сергій Злидень на прес-конференції у вівторок.

Він назвав негативним моментом законопроекту обмеження тарифікації у розмірі не більш ніж 3% за договором купівлі-продажу об'єкта нерухомості.

«Тим самим ми одержуємо під гаслом дерегуляції і розвитку вільного ринку просте регулювання у вигляді тарифікації. Це спроба регулювання ціни на послугу, встановлення верхнього тарифу», - сказав С.Злидень.

За його словами, на сьогодні в Києві вартість послуги рієлторів становить 5-6% суми операції.

Водночас, за даними керівника комітету АФНУ з інформаційних технологій, сервісів, аналітики і МЛС Едуарда Бразаса, у невеликих містах діє договірна ціна.

«Там такого поняття, як відсотки, в принципі не існує. Є певна вартість послуг, яку сторони обговорюють, яка всіх влаштовує... Обмеження тарифікації просто вб'є цей прошарок рієлторів і позбавить потенційних клієнтів можливості скористатися послугами рієлтора. Якщо в якомусь невеликому районному центрі 1-кімнатна квартира коштує близько 4-5 тис. дол., а той обсяг робіт, який необхідний для успішного продажу цього об'єкта (3%), - це 150 дол., за ці гроші навряд чи хтось працюватиме», - вважає він.

Також президент АФНУ «мінусом» законопроекту вважає введення обов'язкового страхування операції і свого виду діяльності.

Загалом, на його думку, документ збалансований, оскільки є рамковим законопроектом, що дає визначення професії рієлтора, встановлює вимоги до його сертифікації тощо. Президент АФНУ додав, що асоціація підтримує вимогу документа щодо сертифікації рієлторів.

С.Злидень повідомив, що асоціація розробила альтернативну концепцію законопроекту про рієлторську діяльність. Він уточнив, що якщо документ Мінекономрозвитку буде зареєстрований у парламенті, АФНУ звернеться до народних депутатів, щоб зареєструвати свій проект.

Своєю чергою, керівник секретаріату Ради підприємців при Кабінеті міністрів Андрій Забловський відзначив, що Рада виступає за те, щоб передати функції з регулювання рієлторської діяльності саморегульованим організаціям.

За інформацією АФНУ, на даний момент документ перебуває в Мінекономрозвитку.

С.Злидень уточнив, що, згідно з оновленою редакцією законопроекту, рієлторам, у яких має бути вища освіта, пропонується пройти сертифікацію з додатковим навчанням. Після цього рієлтор реєструється як суб'єкт підприємницької діяльності або юридична особа (не менш як два рієлтора), яких Мінекономрозвитку вносить до реєстру суб'єктів рієлторської діяльності.

При цьому регулювати діяльність рієлторів у даному документі пропонується Кабінету міністрів, Мінекономрозвитку та іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують державну політику в житловій сфері, у сфері регулювання оцінки майна, майнових прав і професійної оцінної діяльності, державної реєстрації речових прав на нерухомість.

Як повідомляв УНІАН, на думку президента Спілки фахівців з нерухомого майна України (СФНУ) Олександра Рубанова, страхування рієлторської діяльності може істотно скоротити кількість офіційних агентств нерухомості.

Раніше рієлтори виступали проти регулювання рієлторської діяльності Фондом держмайна, що передбачалося першою редакцією законопроекту Мінекономрозвитку.