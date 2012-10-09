Залізниці заощадили енергоресурсів на 81,1 млн. грн завдяки енергоощадним технологіям

Залізниці України за 8 місяців поточного року, завдяки впровадженню енергоощадних заходів, заощадили 17,5 тис. тонн умовного палива і енергоресурсів на 81,1 млн. грн.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), зокрема, залізничники заощадили 28,7 млн. кВт/год. електроенергії, 4,2 тис. тонн дизельного пального, 417 тис. куб. м природного газу, 1,5 тис. тонн вугілля, 403 Гкал теплової енергії.

За словами заступника генерального директора «Укрзалізниці» Миколи Сергієнка, в структурі експлуатаційних витрат галузі енергоресурси становлять до 21%, проте залізничники мають намір скоротити цей показник до 10%.

«Результат, до якого ми прагнемо, - це зменшення використання енергоресурсів з 21% до 10% як мінімум. За період з 2000-го енергоємність залізничної галузі зменшилася в 2,5 раза. Але це не привід зупинятися на досягнутому. Треба переходити на нові технології підвищення енергоефективності і зниження енерговитрат», - сказав він.

М.Сергієнко також відзначив, що в структурі витрат основних видів енергоресурсів переважають електроенергія і дизельне пальне, а майже 74% витрат енергоресурсів галузі припадає на тягу потягів.