Президент підписав закон про фінансування завершення будівництва метро в Дніпропетровську

Президент України Віктор Янукович підписав Закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік»

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом доповнюється закон про держбюджет статтею, згідно з якою надання коштів Міністерством фінансів комунальному підприємству «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради (за рахунок кредиту, залученого державою від Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську») здійснюється на безповоротній основі та на умовах відшкодування Дніпропетровською міською радою витрат державного бюджету з обслуговування кредиту, залученого державою від ЄБРР для реалізації проекту «Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровську», а також за умови внесення Дніпропетровською міською радою до державного бюджету плати за надання кредитних коштів у розмірі, встановленому Кабінетом міністрів України.

Крім того, передбачено звільнити комунальне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» від зобов’язання надавати забезпечення виконання зобов’язань перед державою з відшкодування витрат державного бюджету, понесених у зв’язку з отриманням кредиту ЄБРР для реалізації вищезазначеного проекту.

Закон сприятиме залученню кредитних коштів ЄБРР у розмірі 152 млн євро на завершення будівництва метро в Дніпропетровську.

Як повідомляв УНІАН, закон було ухвалено Верховною Радою 2 жовтня.