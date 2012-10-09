На ПрЗ за 9 місяців вдалося запобігти 192 випадкам крадіжок вантажів на понад 175 тис грн

За 9 місяців 2012 року працівники служби воєнізованої охорони Придніпровської залізниці запобігли 192 випадкам крадіжок вантажів із потягів на суму більш ніж 175 тис. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі ПрЗ.

При цьому за крадіжки затримано 153 людини. Найчастіше злодії намагалися викрасти вугілля та брухт. За січень-вересень вдалося не допустити викрадення 53,3 тонн вугілля (затримано 121 зловмисника), 4,25 т чавуну і 31 т брухту (затримано 22 людини), а також феросплавів, мінеральних добрив, металопрокату, дерев'яного брусу і вапна.

Як відзначили у службі воєнізованої охорони, найбільш криміногенними на Придніпровській залізниці є ділянки Синельникове-2 - Синельникове-1 - Вишневецьке, П’ятихатки - Верховцеве - Воскобійня, Синельникове-1 - Запоріжжя-Ліве, Таврійськ - Каховське Море, а також станції Чапліне і Дієвка.

Для збереження вантажів і недопущення їх розкрадання на залізниці працівники служби ВОХР спільно з транспортною міліцією перевірили 84 пункти прийому брухту, 18 з яких виявилися незаконними проти 4 пунктів у 2011 р.).

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щороку вона перевозить більш ніж 227 млн. тонн вантажів і понад 90 млн. пасажирів. Експлуатаційна колійна мережа ПрЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. ПрЗ відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більш як 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

ПрЗу січні-вересні перевезла майже 87,155 млн. тонн вантажів — на 1,2% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.