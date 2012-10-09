Донецька залізниця введе після реконструкції вокзальний комплекс станції Артемівськ-2

Донецька залізниця (ДЗ) планує найближчим часом ввести після реконструкції вокзальний комплекс станції Артемівськ-2.

Як повідомляє Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), ремонт вокзального комплексу в місті Артемівськ почався у липні 2012 року.

У планах ДЗ повна реконструкція будівлі вокзалу, ремонт багажного відділення і зовнішнього туалету, облаштування острівної пасажирської платформи. Велику частину робіт уже виконано.

Довідка УНІАН. Всього у 2012 році залізничники планують реконструювати 11 вокзалів на загальну суму 73 млн. грн. Реконструкція більшості об'єктів, розташованих на шляху швидкісних потягів, що пов'язують міста України, де проходив чемпіонат Європи з футболу, була завершена до початку Євро-2012.

Наймасштабніші роботи були виконані на Донецькому вокзальному комплексі, який після реконструкції може обслуговувати більш ніж 35 тис. пасажирів на добу.

Реконструкція вокзалів, як і підготовка до Євро-2012, проводилася за власні кошти залізниці.

У 2011 році залізничники відновили 6 вокзалів і 8 вокзальних комплексів.