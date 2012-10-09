Придбання «Київстаром» акцій УРС оптимізує процес об'єднання компаній

Придбання компанією «Київстар» акцій компанії «Українські радіосистеми» (УРС) зумовлене необхідністю оптимізувати процес об'єднання компаній. Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії «Київстар», коментуючи викуп 100% акцій УРС компанією «Київстар».

Як наголошується у коментарі, процес об'єднання бізнесів «Київстар» і «Українських радіосистем» розпочався ще у жовтні 2010 року, коли таке рішення було ухвалене акціонерами компаній. Поступово всі послуги мобільного і фіксованого зв'язку, які надають компанії, переводяться під єдиний бренд «Київстар», створюються єдині процеси клієнтського обслуговування, інформаційні та білінгові системи. В результаті клієнти мобільного і фіксованого зв'язку одержують інноваційні послуги і сервіс з боку об'єднаної компанії. За даними прес-служби, орієнтовно об'єднання бізнесів «УРС» і «Київстар» триватиме до 2013 року, а нинішнє «придбання акцій «УРС» зумовлене необхідністю оптимізувати цей процес».

Згідно з даними компанії «Київстар», останніми придбано 1 жовтня 2012 року 100% акцій компанії «Українські радіосистеми» у компаній Wintop Management Limited, Crayola Properties Limited,, Cradel Investments Limited, Crisden Holdings Ltd, Cellcroft Holdings Limited (все - Кіпр), яким належали пакети акцій УРС у розмірі 20% кожній.

Довідка УНІАН. До складу бізнес-одиниці «Україна» VimpelCom Ltd. входять два українські телекомунікаційні оператори – АТ «Київстар» і «Beeline-Україна» (АТ «Українські радіосистеми» і ТОВ «Голден телеком»).

Кількість мобільних абонентів компанії перевищує 25,1 млн., абонентів широкосмугового доступу в Інтернет – понад 500 тис. Загальний дохід «Київстару» в 2011 становив майже 13,1 млрд грн.