«Укрпошта» має намір запровадити «єдине вікно» адміністративних послуг

країнське держпідприємство поштового зв'язку «Укрпошта» планує до 2017 року запровадити «єдине вікно» адміністративних послуг.

Про це журналістам повідомила генеральний директор «Укрпошти» Оксана Плотникова на презентації Стратегії розвитку підприємства до 2017 року.

«Людині не потрібно буде їхати в держоргани й стояти в черзі, вона зможе прийти до нас. У нас будуть підписані договори на надання адміністративних послуг. Наші люди будуть навчені, вони зможуть давати консультації щодо правильності заповнення анкет. Ми здійснюватимемо ксерокопіювання документів, які вкладаються в цей пакет, і відправлятимемо в держорган, а потім ми доставлятимемо замовнику відповідь», - сказала вона.

За словами О.Плотникової, наразі «Укрпошта» впровадила пілотний проект з наданням адміністративних послуг на базі 40 поштових відділень у Кривому Розі, а з початку 2013 року має намір поширити це на всю Дніпропетровську область.

У рамках проекту «Укрпошта» надає 5 адміністративних послуг, зокрема отримання дозволів на озеленення й прибирання зелених насаджень, а також отримання свідоцтва інваліда й учасника ВВВ для підтвердження соціальних пільг.

Крім того, О.Плотникова повідомила, що Стратегія розвитку «Укрпошти» передбачає, зокрема, надання нових послуг із відкриття офіційної електронної поштової скриньки на оновленому сайті «Укрпошти», послугу «гібридної» пошти, «єдине платіжне вікно» для всіх видів платежів населення, продаж електронної поштової марки.

За словами О.Плотникової, впровадження нових послуг дозволить «Укрпошті» збільшити доходи підприємства на 50%, прибуток - на 75%, комп’ютеризувати понад 18 тис. робочих місць, скоротити час обслуговування клієнтів у 4 рази й збільшити стандартну швидкість доставки листа з 5 до 3 днів, посилок - з 7 до 3 днів, газет - з 2 днів до «день у день», а також збільшити кількість пересувних відділень для віддалених і малонаселених пунктів.

О.Плотникова зазначила, що Стратегія розвитку «Укрпошти» в даний час узгоджена в усному режимі з керівництвом Міністерства інфраструктури.

«Вона буде найближчим часом передана для узгодження в Мінінфраструктури й затверджена постановою Кабміну», - сказала вона.

Також О.Плотникова повідомила, що вартість стратегії поки не визначено.

«Кожен проект повинен себе окупити. Тому проекти реалізовуватимуться за кошти «Укрпошти» з можливим залученням кредитних ресурсів», - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2012 року «Укрпошта» планує збільшити чистий прибуток у 1,5 раза - до 39 млн грн.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошта» входить у сферу управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку України. «Укрпошта» надає близько 50 видів послуг у 14 тис. відділень по всій Україні.