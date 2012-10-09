«Бориспіль» завершив реконструкцію привокзальної площі терміналу «B»

Міжнародний аеропорт «Бориспіль» завершив реконструкцію привокзальної площі біля терміналу «B».

Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, привокзальна площа біля терміналу «B» залишиться основною транспортною розв'язкою аеропорту до завершення реконструкції терміналу «D», а в майбутньому буде задіяна для трансферу пасажирів терміналу «F».

У ході робіт на привокзальній площі провели повну заміну асфальтобетонного покриття, відремонтували пішохідні тротуари і здійснили облаштування території. Задля збільшення кількості місць для паркування дві автостоянки об'єднали, додатково обладнавши стоянку для службового транспорту. На всій території привокзальної площі встановили 10 нових опор заввишки 16 м з потужними енергоощадними світильниками.

Довідка УНІАН. ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» - найбільший аеропорт України, розташований за 29 км від Києва. Він обслуговує більш як 70% авіаційних пасажирських перевезень країни. Є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

Аеропорт «Бориспіль» у 2011 році збільшив пасажиропотік на 20% у порівнянні з 2010 роком - до 8 млн. чоловік.

У січні-червні 2012 року аеропорт збільшив обслуговування пасажирів на 11,2% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 3,834 млн. чоловік, обробку вантажів - на 16%, до 16,351 тис. тонн, обробку пошти на 5% - до 2,7 тис. тонн.