Янукович схвалив виділення Держслужбі спецзв’язку понад 230 млн грн

Президент України Віктор Янукович підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік».

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом передбачається збільшити на 231641,8 тис. грн видатки загального фонду державного бюджету України для Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України на виконання бюджетної програми “Розвиток і модернізація державної системи спеціального зв’язку та захисту інформації”.

Джерелом покриття додаткових видатків держбюджету пропонується визначити збільшення коштів, що перераховуються Національним банком України до держбюджету відповідно до закону про НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила цей закон 2 жовтня.