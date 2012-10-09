Сейлсхауз групи «1+1 медіа» з 15 жовтня очолить Валерій Варениця

Група «1+1 медіа» оголосила про призначення з 15 жовтня на посаду комерційного директора Валерія Варениці, який раніше очолював рекламне агентство Mindshare.

Як сказано у повідомленні групи, Варениця відповідатиме за продажі у всіх медіаактивах Групи і очолить сейлсхауз «Плюси».

«Перед Групою стоять дуже амбітні завдання. Ми раді, що один зі стовпів українського рекламного бізнесу приєднався до нашої команди. Ми впевнені, що дуже якісні ЗМІ Групи недооцінені з боку рекламного ринку. Завдання Валерія – змінити такий стан справ», - коментує ситуацію Олександр Ткаченко, генеральний директор «1+1 медіа»

«Із безлічі одержаних пропозицій у зв'язку з закінченням контракту в Mindshare, пропозиція від «1+1 медіа» була найцікавішою, оскільки давала можливість спробувати себе у новій ролі. Мені не хотілося продовжувати роботу на ринку, де я пропрацював 20 років і мені вже все відомо. Для мене важливий виклик – щось нове і незвичайне. Мені також важливо, щоб з моїм приходом відбулися кардинальні зміни на ринку телевізійних продажів, упевнений – мій досвід роботи в рекламі цьому сприятиме», – коментує своє призначення Валерій Варениця.

Довідка УНІАН. Сейлсхауз «Плюси» працює з активами «1+1 медіа» (зокрема з каналами «1+1», «2+2», ТЕТ, ПЛЮСПЛЮС).