Придніпровська залізниця за 9 місяців відремонтувала 6,846 тис. вагонів

Протягом січня-вересня 2012 року в спеціалізованих вагоноремонтних депо Придніпровської залізниці відремонтовано 6,846 тис. вагонів, з них 63 - капітально. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

За інформацією прес-центру, в вагоноремонтному депо Нижньодніпровськ-Вузол відремонтовано 1715 вагонів, станцій Батуринська - 139, Мудрьона - 1784, П'ятихатки - 609, Пологи - 129, Мелітополь - 363, Запоріжжя-Ліве - 134, Джанкой - 397.

В кінці 2011 року «Укрзалізниця» визначила базові ремонтні депо для державних компаній, на баланс яких передали вантажні піввагони українських залізниць - Батуринська, Мудрьона, Нижньодніпровськ-Вузол, П'ятихатки, Пологи, Мелітополь, Запоріжжя-Ліве та Джанкой Придніпровської залізниці. Ці заходи прийняті для концентрації виробничого, фінансового і кадрового потенціалу для утримання в належному стані парку вантажного рухомого складу.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року Придніпровська залізниця заявила про намір випустити єврооблігації на 175 млн дол.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Придніпровська залізниця в січні-вересні 2012 року перевезла майже 87,155 млн тонн вантажів - на 1,2% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.